Nella prime ore del mattino i militari della Guardia Costiera di Porto Torres hanno salvato sei diportisti italiani a bordo di una barca a vela di 16 metri, battente bandiera Gibilterra, incagliata con la deriva nelle acque antistanti l'ingresso del porto di Stintino.

L'operazione search and rescue è iniziata intorno alle 4.30 di stanotte, quando la Sala Operativa della Capitaneria turritana è stata allertata dagli occupanti della barca. La Sala operativa ha assunto immediatamente il coordinamento dell'operazione Sar, ha inviato sul punto la Motovedetta Cp 810, unità specializzata nell'attività di ricerca e soccorso.

Il Comandante dell'imbarcazione da diporto ha comunque subito rassicurato la Sala operativa circa le buone condizioni di salute delle persone a bordo. Intercettata la barca a vela, è stato fatto arrivare un mezzo specializzato da Stintino per disincagliarla, per poi proseguire in sicurezza la navigazione verso il porto di Porto Torres, dove ci sono cantieri navali capaci di operare su unità di grosse dimensioni, assistita continuamente dalla motovedetta della Guardia Costiera dove era stato trasbordato parte dell'equipaggio dell'unità da diporto per favorirne le condizioni di galleggiabilità.

La barca a vela, assistita dalla Guardia Costiera ha fatto ingresso nel porto di Porto Torres intorno alle 8, per essere ormeggiata in sicurezza in un cantiere navale per gli accertamenti tecnici e le relative riparazioni.