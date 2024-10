Una piantagione di canapa indica, in tutto 1.600 piante, è stata scoperta dai carabinieri nei pressi di un ovile nelle campagne di Osidda, in località Usanis. I proprietari e i coltivatori sono stati arrestati.

Si tratta di Antonello Pinna, 37 anni allevatore di Nule, Pietro Monni, di 26 di Bitti disoccupato, Tonino Salaris, allevato 47enne di Benetutti, e Raffaele Federico Zuncheddu, disoccupato di 24 anni, unico incensurato del gruppo. I quattro sono stati sorpresi dai militari nei pressi dell'azienda agricola in parte trasformata in piantagione e di cui Pinna è titolare.

All'interno di un capannone è stato trovato anche un macchinario per la separazione delle infiorescenze dall'arbusto e tutto l'occorrente per il confezionamento della marijuana. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del reparto squadriglie del comando provinciale di Nuoro in collaborazione con la compagnia di Bitti e la stazione di Osidda.