Nel corso della notte i Carabinieri della Compagnia di Nuoro, hanno effettuato un servizio in città e nell’hinterland del capoluogo barbaricino.

Sono state controllate un centinaio di persone di cui otto denunciate per vari reati: false attestazioni sulla propria identità personale, ubriachezza manifesta, guida senza patente, guida in stato d'ebbrezza, sotto l' effetto di stupefacenti. Due le persone segnalate alla locale prefettura per uso di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio sono stati controllati altresì 4 circoli del nuorese. Sono stati impegnati 22 militari e 10 auto.