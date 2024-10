Dalle prime ore dell’alba di questa mattina sono in corso da parte del comando compagnia dei Carabinieri di Tonara e della Guardia di Finanza di Oristano le esecuzioni di 24 misure cautelari personali e numerose perquisizioni a Desulo, Ortueri, Belvì, Tonara, Aritzo, Nuoro, Siniscola, Villasalto, San Govanni Suergiu, Quartu Sant’Elena, Cagliari, San Vito, Sant’Antioco, Irgoli e Posada per lo smantellamento di un’associazione per delinquere, ramificata in tutta l’Isola, finalizzata al controllo nell’aggiudicazione di appalti pubblici.

Nell’operazione, i cui dettagli verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel Tribunale di Oristano alle ore 15.30, sono coinvolti amministratori locali, responsabili degli uffici tecnici comunali e professionisti operanti in tutto l’ambito regionale.