Importante operazione antidroga eseguita nella provincia di Oristano da parte della Polizia di Stato.

Gli operatori della Squadra 2 delle Volanti della Questura, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta e con l’Unità Cinofila Antidroga, hanno eseguito nella serata di ieri mirate attività di controllo rivolte a quelle che sono le principali modalità di cessione e consumo distupefacenti.

L'attenzione degli investigatori si è rivolta a luoghi aperti al pubblico ricchi di anfratti vari da un lato, locali privati di pubblico intrattenimento dall’altro. Diversa, infatti, è la clientela che interessa le due tipologie di luoghi specialmente per quanto riguarda l'età.

Durante un controllo in una piazza, frequentata perlopiù da giovanissimi, è stato identificato un gruppo di ragazzi, tutti maggiorenni. Nella zona circostante, opportunamente nascosti, vi erano cinque grammi di infiorescenze di cannabis e un bilancino di precisione, subito trovati dalla Unità Cinofila e poi sequestrati dagli operatori.

L’attività di controllo è stata rivolta sia a reprimere l’attività di spaccio, ma anche a tutela di eventuali giovani consumatori, minorenni in particolare, che possono essere vittime inconsapevoli, magari per emulazione, del consumo di droga.

L’attività di polizia portata avanti dalla Questura, vuole quindi avere una finalità perlopiù preventiva ed in tal senso scoraggiare, anche con controlli a campione, la diffusione ed il consumo delle droghe cosiddette leggere soprattutto tra i minorenni.

In uno dei due locali privati controllati, poi, è stata rinvenuta cocaina per un totale di 20 grammi circa, custodita in altrettanti involucri, e 0,4 grammi di infiorescenze vegetali di cannabis. La cocaina è stata rinvenuta nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette occultato fra le slot machines ed un muro, oltre ad alcuni involucri buttati per terra vicino ad un pilastro. La cannabis, invece, è stata rinvenuta nel cestino del bagno. Nell’ambito del controllo son stati identificati tutti gliavventori del locale.