Gli agenti della Sezione antidroga della squadra mobile della Questura di Oristano, giovedì pomeriggio, hanno arrestato un 43enne di Villa Sant'Antonio, L.A., con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, che era già sotto sorveglianza, era appena uscito di casa quando la polizia lo ha fermato e condotto nuovamente all’interno dell'abitazione per dar inizio alla perquisizione domiciliare e a una serie di locali in sua disponibilità, anche in una località di campagna dove accudiva del bestiame.

Le perquisizioni, così, hanno consentito agli agenti di recuperare circa 350 grammi di infiorescenza di marijuana già essiccata, un bilancino di precisione e numerosi ritagli dedicati alla preparazione delle dosi.

Buona parte dello stupefacente era accuratamente occultato all’interno di una porcilaia. Sono stati recuperati anche quattro fucili e circa cinquanta cartucce caricate a palla e a pallettoni, legalmente detenuti e sottoposti a ritiro cautelare. L'arrestato, incensurato,

è comparso oggi davanti al Giudice per la convalida della misura.

Nei giorni scorsi, ancora, gli agenti della Questura avevano denunciato in stato di libertà altri due giovani residenti a Nurachi, trovati in possesso di 15 dosi di cocaina pronte per essere immesse nel mercato.