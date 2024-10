La notte scorsa, nei pressi del lungo mare di Cardedu, in località "Museddu", durante un coordinato servizio antidroga, i militari del NORM e della squadriglia di Jerzu, guidati rispettivamente dal M.a.s.U.P.S Oggiano e dal M.C. Fanni, hanno tratto in arresto in flagranza N.D., 30enne incensurato di Jerzu per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L'operazione è scattata dopo che i militari hanno notato dei movimenti sospetti tra due auto. Da una successiva perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto due involucri di circa 1 grammo ciascuno contenente cocaina. La successiva perquisizione presso l'abitazione dell'arrestato ha poi permesso di rinvenire altri 5 grammi della stessa droga, 50 grammi di sostanza da taglio, materiali vari per il confezionamento e la somma di circa 1.300 euro in contanti. Nel corso delle notte sono state denunciate anche due persone, una per guida sotto l'effetto di stupefacenti, mentre l’altra per spaccio di stupefacenti.