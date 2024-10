Nella notte appena trascorsa, i carabinieri della Stazione di Domus de Maria, della Compagnia di Cagliari, hanno portato a termine un importante attività antidroga, arrestando in flagranza di reato un 23enne del posto, per avere detenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Sono state trovate in suo possesso 48 piante di marijuana, di cui 15 in vaso, dell’altezza compresa tra 40 e 260 cm, una busta contenente circa cinque chilogrammi del medesimo stupefacente, più materiale vario per l’essicazione delle piante e diversi involucri pronti per essere spacciati verosimilmente in quei luoghi meta in questo periodo di numerosi turisti.

Questo ingente sequestro costituisce il culmine di un’operazione condotta dai carabinieri che nasce da un’attenta e paziente attività informativa sviluppata dall’inizio dell’estate, che proprio nella notte ha consentito dopo un controllo alla circolazione stradale di fermare l’uomo, peraltro pregiudicato, dimostratosi essere un autentico produttore di stupefacenti, capace di crearsi nella propria abitazione l’intera filiera dello spaccio della marijuana, inconsapevole però che i militari da qualche giorno avevano “approfondito” l'attività infoinvestigativa nei suoi confronti.

L’arrestato sara’ giudicato con il rito direttissimo dall’Autorità Giudiziaria di Cagliari.