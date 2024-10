Sono rimasti feriti nel corso di un'operazione antidroga quattro agenti di polizia a Cagliari, in via Riva di Ponente.

Due degli aggressori, di origini africane, sono stati arrestati mentre per un terzo è scattata la denuncia.

Il fatto è avvenuto all'interno di un locale nei pressi del porto dove vivrebbero abusivamente decine di stranieri.

Gli agenti in borghese hanno fermato un uomo per dei controlli ma questo, aiutato da due amici e aizzando due cani ha aggredito gli agenti che hanno dovuto chiamare i rinforzi per riportare la situazione alla normalità. Gli aggressori sono stati fermati e identificati.