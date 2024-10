Una maxi operazione antidroga è stata portata avanti questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Cagliari, in collaborazione con i colleghi di Torino e Sassari.

Cinque gli arrestati a conclusione dell'indagine denominata "Sacro e Profano", partita a marzo del 2014, che ha consentito di sequestrare complessivamente 278 chili di hashish e poco meno di 3 chili di marijuana.

La custodia cautelare in carcere è stata disposta per Fabrizio Serra, 47enne di Quartu e Raffaele Giordano, 47enne originario di Castellammare di Stabia. Arresti domiciliari per Andrea Sanna, 44enne cagliaritano. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Efisio Mattana, 50enne, e Fernando Ferreri 39enne residente a Nichelino.

I dettagli sono stati illustrati dal tenente Gianni Russo al Comando della Radiomobile di Quartu e dal maggiore Valerio Cadeddu, comandante della Compagnia dei carabinieri di Quartu.