L'operazione antidroga portata avanti questa mattina dai carabinieri della squadra mobile di Cagliari a Mulinu Becciu ha permesso l'arresto di quattro persone trovate in possesso di 116 grammi di hascisc, 6 grammi di cocaina e 2000 euro in contanti.

Sono finiti in manette Fabio Lacu di 26 anni, Efisio Muscas di 52 anni, Gabriele Durzu di 24 anni e un diciassettenne. I quattro sono stati trovati in possesso anche di una torcia trasformata in arma capace di rilasciare scariche elettriche.