Sei persone denunciate, sequestrate armi, munizioni e trappole.

E’ questo il bilancio dell’operazione antibracconaggio effettuata tra giovedì e venerdì scorso dagli uomini del Corpo forestale in diverse zone del Sarrabus.

Nello specifico, in un'ispezione in un ovile nell’ agro di San Basilio, in località Serra S'ilixi, i Forestali hanno sorpreso tre persone mentre macellavano due cinghiali appena catturati dopo una battuta di caccia abusiva, in una giornata non consentita. A essere denunciati sono stati un 32enne di Goni, un uomo di 38 anni e uno di 52 di San Basilio.

I cinghiali, che tra l'altro sono stati uccisi con cartucce vietate, sono stati sequestrati.

Nel corso di altri controlli in località Baccanali, gli uomini della forestale hanno sorpreso due 52enni di Dolianova nella “Zona di Ripopolamento”, dove è vietato l’esercizio venatorio. Un altro cacciatore, invece, 48enne di Sant'Andrea Frius, è stato bloccato nell'oasi di Protezione Faunistica di Pranu Sanguini. Tutti e tre sono stati denunciati e sono state sequestrate le armi.