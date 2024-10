Continuano serrati e costanti i controlli della Polizia di Stato in tutti i quartieri cittadini di Cagliari, dove sempre maggiori sono le richieste di intervento e le segnalazioni da parte di cittadini, specialmente nelle zone dove viene segnalata un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri gli Agenti della Squadra Mobile dopo un’intensa attività di indagine e osservazione svolta in Via Premuda, nel cuore del quartiere San Michele, hanno tratto in arresto Vincenzo Corso, 20enne residente a Settimo San Pietro, Ivan Spiega 24enne residente a Serdiana e Alessandro Nateri 22enne residente a Cagliari.

Gli Agenti, dopo aver eluso la sorveglianza delle “vedette”, li hanno fermati e controllati. Gli stessi sono stati trovati in possesso di grammi 521 lordi hascisc e grammi 44 lordi di marijuana.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati associati in regime di arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.