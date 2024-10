Il servizio è gestito dal mese di settembre 2016 dalle cooperative Sevizi Sociali e Apeiron facenti parte del Consorzio Solidarietà di Cagliari e dalla Cooperativa La Clessidra di Villacidro. Viene erogato da più di 150 operatori, di cui un centinaio appartenenti alla cooperativa La Clessidra.

“Da Settembre 2016 – scrive in un’interrogazione rivolta al sindaco Massimo Zedda, il consigliere comunale Alessandro Sorgia, Gruppo Misto - il servizio è stato caratterizzato da continui ritardi nelle retribuzioni dei dipendenti, passando da "soli" 7 giorni a oltre 80 giorni di ritardo, da Settembre 2017 la cooperativa Servizi sociali sta rispettando le scadenze e pagando puntuali gli operatori, mentre la Coop La Clessidra continua ad avere Forti ritardi, creando all'interno dello stesso servizio numerosi malumori tra i colleghi.

IL DISAGIO. Negli ordini di scuola che vanno dall'infanzia alla secondaria di primo grado (medie) è attivo il servizio di educativa specialistica scolastica, il servizio è rivolto ai bambini e ragazzi in condizione di disabilità o di svantaggio sociale, allo stato attuale – aggiunge Sorgia - i dipendenti non hanno ancora ricevuto gli stipendi di maggio e giugno e la coop via mail ha comunicato loro che non sa quando potrà effettuare i pagamenti, mentre le altre cooperative hanno già saldato quanto dovuto. Alla richiesta di delucidazioni sui ritardi da parte dei dipendenti, ogni volta viene evidenziato un problema diverso e si rimanda sempre in ogni caso la colpa all'amministrazione comunale che non liquida con puntualità. Per questo – conclude il consigliere – ho chiesto in aula al primo cittadino e all’assessore competente chiarimenti specifici per risolvere la vertenza”.