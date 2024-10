E' stato attivato nella serata di ieri il nuovo reparto Covid, in un'ala della Clinica Medica dell'Aou Sassari. Otto posti letto e quattro pazienti ricoverati. Nei prossimi giorni prevista l'apertura di un'ulteriori struttura, che ospiterà i pazienti clinicamente guariti, ma ancora positivi, che non possono far ritorno a casa.

"E' un reparto Covid da otto posti letto quello che, già da sabato sera, è stato attivato in un'ala al secondo piano della Clinica Medica di viale San Pietro, ospitando i primi quattro pazienti - si legge nella nota- . La sua apertura è stata comunicata dalla direzione generale dell'Aou all’assessorato regionale alla Sanità, in accordo con il quale la stessa Aou ha realizzato il nuovo progetto per far fronte all'emergenza Covid".

"La realizzazione del nuovo reparto deriva dalla necessità di far fronte in tempi celeri alla situazione emergenziale in atto e di garantire l'assistenza ai pazienti positivi che presentano anche altre patologie internistiche - viene riferito ancora -. La situazione è monitorata costantemente dalla direzione dell'Aou di Sassari, in stretto contatto con l'assessorato regionale della Sanità".

"Per rendere operativa l'apertura del nuovo reparto Covid, l'Aou, in collaborazione con le altre strutture della rete ospedaliera, ha trasferito i pazienti negativi già ricoverati in Clinica Medica nei presidi territoriali. Inoltre, all'interno della palazzina delle Medicine sono stati programmati i trasferimenti di alcune unità operative e la realizzazione di una serie di percorsi che consentiranno accesi in sicurezza da parte di personale e utenti".

"Nella stessa palazzina di viale San Pietro, sempre al secondo piano ma in un'altra ala della Clinica Medica, l'Aou ha previsto a breve l'apertura di una struttura a supporto dei reparti Covid che possa ospitare, con 9 posti letto, i pazienti guariti clinicamente. Si tratta di soggetti ancora positivi, dimissibili ma che non hanno più bisogno di ospedalizzazione, e che ancora non hanno trovato una collocazione nelle strutture territoriali pubbliche/private, nelle proprie abitazioni o negli Hotel Covid di prossima attivazione".

"Queste iniziative - conclude -, congiuntamente con le altre prese dalla Regione, tra le quali l'attivazione dei posti letto al Policlinico sassarese (dove lunedì da Aou saranno trasferiti i primi sei pazienti quindi progressivamente quelli che si renderanno necessari), al Mater Olbia quindi la prossima attivazione degli Hotel Covid, contribuiranno a far fronte all'emergenza in atto".