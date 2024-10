Da oggi sono operative negli obiettivi sensibili di Cagliari le squadre speciali di pronto intervento disposte dalla questura e domani interverranno al porto per vigilare sull'arrivo delle navi da crociera.

"Si tratta di un possibile obiettivo sensibile", ha spiegato il questore Danilo Gagliardi, in quanto ogni martedi', com'e' noto, nel capoluogo sardo arrivano migliaia di turisti di diverse nazionalita'".

"Le Uopi, Unita' di pronto intervento, sono composte da 12 volontari suddivisi in tre squadre dotate ciascuna di un fuoristrada con un particolare equipaggiamento di pronto intervento", ha aggiunto Gagliardi.

"I componenti delle unita' sono stati addestrati per primo intervento in caso di emergenza in modo da 'congelare' la situazione in attesa dell'arrivo dei reparti speciali dei Gis della polizia e dei Nocs dei carabinieri".

L'impiego di queste unita' speciali era stato programmato dopo gli attentati a Parigi alla sede del periodico Charlie Hebdo del 7 gennaio e dopo gli attentati nella capitale francese di venerdi' scorso e' stato ampliato il loro raggio d'azione.

Sono gia' operativi in alcune citta' italiane e da gennaio entreranno in funzione in tutti i capoluoghi di regione.