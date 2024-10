Un defibrillatore automatico impiantato nel torace di una paziente operato sotto ipnosi anziché sotto anestesia generale.

E' successo a Oristano dove, per la prima volta in Sardegna, i medici dell'Ospedale San Martino hanno portato avanti un esperimento innovativo e di assoluta importanza.

L'ipnosi in sostituzione dell'anestesia è una tecnica ormai riconosciuta e di assoluto valore, consigliata addirittura in certi casi come quello della paziente operato a Oristano che versa in particolari condizioni di salute.

"Tutto si è svolto come di routine per ciò che riguarda l'intervento" raccontano i medici "la peculiarità ha riguardato la parte introduttiva quando gli ipnologi, parlando alla paziente attraverso delle cuffie auricolari, l'hanno fatta cadere in uno stato di ipnosi profonda, un processo che ha richiesto circa venti minuti".

Finito l'intervento, la paziente ha detto di ricordare tutto ciò che è accaduto in sala operatoria ma di non aver sofferto.