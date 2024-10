Incidente sul lavoro a Porto Rotondo, dove un 62enne di Olbia è morto folgorato.

Stando a quanto emerge dalle prime indagini dei carabinieri di Porto Rotondo e dello Spresal, l'uomo, che lavorava come manutentore in una villa, sarebbe rimasto folgorato all'interno del locale impianti. Stava sistemando l'autoclave dopo che era mancata l'acqua per avviare il rifornimento alla villa quando sarebbe avvenuto il drammatico incidente.

I familiari, ieri sera, hanno dato l'allarme non vedendolo rientrare a casa. Il cadavere del 62enne è stato rinvenuto poco dopo.