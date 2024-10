In Sardegna

Un imprenditore di San Teodoro si è rivolto ai carabinieri per segnalare uno strano episodio. L'uomo, infatti, ha ricevuto l'intimazione di portare in visione la patente presso un ufficio di polizia perché fermato privo di documenti durante un viaggio verso Olbia che lui, in realtà, non aveva mai fatto.