Un 57enne, dipendente del circo Paolo Orfei, allestito nei pressi dell’ex ss. 131, è rimasto gravemente ferito durante il lavoro: sull’episodio stanno operando i Carabinieri della stazione di Sestu, coordinati dal Comandante, Riccardo Pirali, in coadiuvati con la Compagnia di Quartu, informata sul fatto per competenza territoriale.

Stando ad una prima ricostruzione ancora frammentaria, pare che l’operazio stesse manovrando un muletto accanto al tendone ed è rimasto schiacciato.

L’allarme è stato immediato, sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha allertato l’elisoccorso: il 57enne si trova al Brotzu in codice rosso, ma pare, fortunatamente, non sia in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma.