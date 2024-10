I Carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno tratto in arresto un 26enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante l’esecuzione di un servizio coordinato a largo raggio, disposto dal Comando dell’Arma per intensificare i controlli del territorio, sono stati i Carabinieri della stazione di Nebida a riconoscere il giovane che, seppur residente nella frazione iglesiente sul mare, da qualche tempo viveva nel centro storico di Iglesias.

M.G., operaio di una ditta edile, era già stato notato per le proprie frequentazioni e soprattutto era monitorato poiché già segnalato in passato come assuntore di sostanze stupefacenti. Durante il controllo il 26enne, al termine delle perquisizioni, è stato sorpreso con circa 30 grammi di hashish e alcune dosi di marijuana, quantitativo idoneo a sostenere l’accusa di spaccio. Dichiarato in arresto, si trova ai domiciliari in attesa del processo che verrà celebrato, con rito direttissimo, nella mattinata di giovedì 24 gennaio 2019.