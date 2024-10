Si è concluso positivamente alle 14:15 da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna l'intervento richiesto dalla Prefettura di Nuoro per il recupero di 2 operai di Bitti della agenzia "Forestas", bloccati nella caserma forestale da tre giorni a causa delle condizioni meteo avverse e per l’intensa presenza di neve che non gli permetteva alcuno spostamento.

Le operazioni di soccorso sono iniziate intorno alle 10:20 e sono state condotte insieme al 15° Stormo dell’80° Centro CSAR dell’Aeronautica Militare di Decimomannu, che ha messo a disposizione un elicottero con a bordo due Tecnici di Elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

I due operai, provati ma in condizioni sanitarie non critiche, sono stati riportati in paese a Bitti, dove erano attesi dalle forze dell'ordine che hanno consentito loro di fare finalmente rientro a casa, avvenuto alle ore 13:20. L'equipaggio di soccorso invece è giunto alla base di Decimo intorno alle ore 14:15, concludendo positivamente la missione.