In Sardegna

A Roma, ancora una volta per rivendicare lavoro e risposte per il futuro dello stabilimento di Portovesme (Sulcis) fermo da tre anni. Duecento lavoratori dell'Alcoa sono arrivati in piazza Montecitorio, dopo aver manifestato (con cori, fischietti, e i caschi di protezione fatti risuonare sull'asfalto) nelle strade del centro della capitale.