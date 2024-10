Fin dall’inizio sarebbe dovuta essere un’opera immediatamente cantierabile, ma si è trasformata in una stortura burocratica durata diversi anni.

<<Per un errore della Regione abbiamo perso tempo, il lavoro svolto dagli uffici è andato a vuoto, ci ritroviamo a dover pagare l’avvocato che ha risolto il problema, le aspettative della comunità sono andate disattese e l’opera non è stata ancora realizzata>> racconta, con amarezza, il sindaco di Ovodda Cristina Sedda.

L’amministrazione comunale nel 2011 aveva avviato il progetto di riqualificazione del centro storico, partecipando contestualmente al bando regionale per il finanziamento delle opere pubbliche di pronta cantierabilità.

Purtroppo, a causa di un’irregolarità presente nello stesso bando, l’iter che avrebbe dovuto portare all’inizio dei lavori è stato bloccato e quando il procedimento è stato riavviato il Comune di Ovodda si è visto escluso perché l’intervento proposto non rientrava, secondo quanto giustificato dall’ente regionale, tra le opere finanziabili.

Lo stesso problema si è presentato anche per i Comuni di Aritzo, Belvì, Sorso, Sorgono e Ploaghe. <<Il nostro progetto non era stato approvato - spiega Cristina Sedda - perché la Regione sosteneva che non si trattava di una riqualificazione, ma di una manutenzione visto che l’obiettivo era anche quello di ripristinare i sotto-servizi come i collegamenti dell’acqua, della luce, delle fogne e del gas. Non ci siamo abbattuti e nel maggio del 2015 abbiamo presentato un ricorso con l’avvocato Antonello Rossi. Abbiamo vinto, ma ciò nonostante siamo stati inseriti in graduatoria solo negli ultimi posti e così ancora una volta non potevamo accedere al finanziamento>>.

La battaglia burocratica continua e il Comune, dopo essersi rivolto al Tar, vince l’ennesimo ricorso.

<<Ora siamo in attesa che ci vengano accreditati i soldi e siamo pronti, finalmente, per l’avvio dei lavori - dice il sindaco Sedda -. È impensabile che un progetto di pronta cantierabilità impieghi cinque anni per la sola risoluzione dei problemi burocratici>>.