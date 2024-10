L’improvviso attacco cardiaco, la chiamata al 118 e poi la disperata corsa in ospedale, dove purtroppo il piccolo Marco è morto. L’intera comunità di Oniferi è sconvolta per la morte del bimbo di appena 7 mesi, terzo figlio di una giovane coppia del piccolo comune del Nuorese.

A Oniferi sono state annullate le prime comunione e sarà dichiarato il lutto cittadino, come confermato anche sui social dalla sindaca Stefania Piras. “La notizia che tutti stavamo temendo purtroppo è arrivata. Credo che ogni parola sia superflua. E’ uno strazio che non dovrebbe vivere nessuno. Per noi tutti questo doveva essere un periodo di festa, di prime comunioni, di elezioni comunali. Tutto ora passa in secondo piano” ha scritto la sindaca di Oniferi, confermando l’intenzione di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali del piccolo Marco.

La notizia ha sconvolto non solo Oniferi ma un po’ tutta la Sardegna. Diversi i messaggi, non solo di comuni cittadini, ma anche dei Comuni vicini. “Ci stringiamo attorno alla famiglia del piccolo Marco e a tutto il paese di Oniferi. Questa notizia ci addolora e colpisce direttamente anche la nostra comunità. Non ci sono parole davanti ad una tragedia di questo tipo” si legge nella pagina del comune di Orani.

“La triste fine della breve vita di Marco è davvero sconvolgente. L’amministrazione comunale e tutta la cittadinanza di Sarule partecipa al dolore incommensurabile della famiglia a cui esprime sentimenti di sincero cordoglio e di vicinanza all’intera comunità di Oniferi” si legge tra gli altri messaggi. “L’amministrazione comunale e tutta la comunità di Orotelli si stringe attorno al nonno Pasqualino e famiglia e a tutto il paese di Oniferi per la tragedia che li ha colpiti. Che il signore dia la forza ai genitori e familiari tutti a sopportare questo straziante dolore. Chi prechet pro tottu” ha scritto invece il sindaco di Orotelli, Tonino Bosu.