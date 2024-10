Anche Oniferi registra un incremento dei contagi da Covid-19. Il comunicato in questi minuti della sindaca Stefania Piras, tramite un post condiviso sulla pagina Facebook del Comune.

"Vi informo che il numero dei positivi, come previsto, è ulteriormente aumentato - riferisce la prima cittadina -. Siamo saliti a 12, e le famiglie coinvolte sono 8. Siamo in attesa degli esiti di alcuni tamponi e domani ne verranno effettuati altri".

E si appella alla responsabilità dei cittadini: "Mi vedo costretta a chiedervi una mano. Probabilmente non si sta percependo a pieno il rischio che si sta correndo. Abbiamo un concittadino in reparto Covid. Abbiamo ben 8 famiglie coinvolte e domani sicuramente saliranno ulteriormente - spiega -. Vedo persone che si ostinano a fare assembramenti, cene allargate in famiglia".

"Probabilmente chi vive in modo spensierato non si è ancora scontrato con il problema tamponi, il problema tracciamenti, il problema esiti, il problema quarantena. Oggi occorre vivere la quotidianità con buonsenso e attenzione - conclude -. Ve lo chiedo perché abbiamo davanti un inverno che si preannuncia difficile".