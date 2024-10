Ha lasciato attonita la comunità di Oniferi la scomparsa del suo primo cittadino, Davide Muledda, scomparso nella notte fra mercoledì e giovedì a seguito di una grave malattia. Il sindaco aveva 48 anni, una moglie e una figlia piccola. Era stato eletto il 12 giugno 2022 e quindi in carica da appena due anni.

Tutta la comunità e il mondo della politica si stringe così al dolore della famiglia. Così anche la presidente Alessandra Todde, che ne ha commentato la prematura scomparsa sui social: "Ciao Davide, amavi così tanto la tua terra e la tua comunità che era impossibile non farsi contagiare - scrive la governatrice -. Hai sostenuto tanto il nostro progetto di cambiamento e in ogni occasione non hai fatto mai mancare i tuoi consigli con cui mi aiutavi a capire. Con garbo e affetto com'era tuo costume".

"La Sardegna è vicina alla tua famiglia e ad Oniferi - conclude Todde -, il comune che stavi amministrando così bene. Porteremo avanti i progetti che ti erano cari".