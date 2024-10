Le manifestazioni equestri sono una costante del carnevale in Sardegna. Il cavalo è come sempre protagonista degli eventi, dei momenti di festa popolare, delle occasioni di aggregazione. E’ in questo contesto che nasce la Pentolaccia a cavallo di Oniferi, una manifestazione di successo che l’Associazione “Tradizioni equestri” ripropone in collaborazione con l’amministrazione comunale oniferese.

L’evento andrà in scena sabato 23 febbraio, apartire dalle ore 14.30, in località Ghido.

I fantini indosseranno costumi dai colori sgargianti e dai tessuti di pregio, il volto coperto da maschere bianche dalle espressioni enigmatiche che renderanno il loro passaggio al galoppo ancora più affascinante e solenne.

L’obiettivo sarà centrare con un bastone i vasi appesi in più punti lungo il percorso. Una sfida avvincente resa ancor più entusiasmante dall’atmosfera di festa e ospitalità.

I cavalli in corsa dovranno essere muniti di documenti in regola: microchip, test di Coggins e vaccino antinfluenzale.