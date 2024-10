I Carabinieri della Stazione di Oniferi hanno contestato la violazione amministrativa di omessa custodia e malgoverno di animali alla titolare di un’impresa agricola che, ieri sera, aveva lasciato un capo bovino libero di circolare lungo la Strada Provinciale 4, creando pericolo alla circolazione stradale. Elevata sanzione amministrativa.

A Orotelli, invece, i Carabinieri della locale stazione con il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Nuoro, all’esito di controlli congiunti in materia di corretta applicazione del protocollo di sicurezza Covid-19 sui luoghi di lavoro, hanno denunciato il titolare di un’impresa agricola di allevamento di ovini per omessa valutazione rischi e mancata elaborazione del relativo documento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anche in questo caso inevitabili le sanzioni.