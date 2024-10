"Si rinforza l'anticiclone africano con caldo sempre piu' intenso nelle prossime ore".

Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - "fino al weekend avremo condizioni di bel tempo prevalente con temperature in ulteriore aumento: proprio tra sabato e domenica e' atteso l'acuto di questa breve ma intensa ondata di calore, con punte di 36-38°C sulle aree interne del Sud, fino a 34-36°C al Centronord.

Alla canicola si aggiungera' l'afa, con temperature percepite anche di 40°C, qualche grado in meno lungo le coste, dove tuttavia il clima sara' piu' afoso, mentre fara' caldo anche in montagna con punte di 30°C fino a 1000m".

Tra le citta' piu' "bollenti": Bolzano, Verona, Brescia, Ferrara, Bologna, Terni, Macerata, Firenze, Roma, Caserta, Cosenza, Foggia, Caltanissetta e Nuoro. "Domenica tuttavia arrivano i primi temporali su parte del Nord per l'arrivo di una nuova perturbazione dalla Francia" - prosegue l'esperto - "in particolare acquazzoni tra Valle d'Aosta, Piemonte ed ovest Lombardia; sul resto del Nord prevarra' ancora il bel tempo fino al pomeriggio, con il grosso dei temporali in arrivo essenzialmente a fine giornata.

Attenzione perche' la presenza di aria molto calda ed afosa sulla Valpadana potra' favorire fenomeni violenti, accompagnati da grandine anche di grosse dimensioni ed improvvise raffiche di vento".