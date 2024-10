Anche oggi in Sardegna le temperature sono state roventi. Il termometro, secondo i dati forniti dall'Arpas, si è fermato a 43 gradi a Ottana, a 42 a Chiaramonti, in provincia di Sassari, e 41 a Dorgali e Oliena, nel Nuorese.

E per i prossimi giorni in tutta l'isola si continuerà a soffrire il caldo. La Protezione civile regionale ha, infatti, diramato un bollettino di allerta per le alte temperature.

"Almeno per i prossimi quattro giorni (ovvero fino a domenica 6 agosto) le temperature sulla Sardegna si manterranno su valori molto elevati - si legge nel bollettino - con il raggiungimento e superamento dei 40 gradi su vaste parti del territorio regionale. Le aree che avranno le temperature più elevate saranno soprattutto quelle interne della parte occidentale e meridionale dell'isola".