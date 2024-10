A Onanì è stata riconfermata sindaca Clara Michelangeli che si è imposta con 145 preferenze.

Si è fermato a 123 voti, invece, lo sfidante Matteo Zoroddu che correva alla carica di sindaco con la lisa “Onanie de tottu”.

Per la Michelangeli è questo il quarto mandato consecutivo come prima cittadina del paese della provincia di Nuoro che ha visto scendere al voto, per questa tornata elettorale, 273 abitanti.