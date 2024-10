"Troviamo davvero grave che il deputato Zan sia stato ospitato in una scuola ad Oristano per fare propaganda al suo ddl appena bocciato dal Senato". Lo dichiarano i deputati Paola Frassinetti e Ella Bucalo, rispettivamente vicepresidente della Commissione Cultura e responsabile istruzione Fdi.

"Non dovrebbero esistere due pesi e due misure - proseguono le esponenti del centrodestra - e questo ricordando le proteste che c'erano state circa un anno fa quando una Preside in Sicilia avrebbe voluto invitare Giorgia Meloni, che non ne era ancora al corrente, a presentare il suo libro sulla base di un progetto presentato dalla scuola. Nel primo caso un deputato va per parlare di una sua proposta di legge peraltro appena respinta, nel secondo Giorgia Meloni avrebbe dovuto presentare il suo libro in un progetto che prevedeva che un'autore presentasse un libro".

"Per questo interrogheremo il Ministro Bianchi - spiegano Frassinetti e Bucalo - per capire come si sono precisamente svolti i fatti e come mai nelle scuole si usano metodi diversi a seconda del partito al quale appartiene il parlamentare invitato."