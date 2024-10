Il Bastione di Saint Remy colorato di arcobaleno per la manifestazione "Frocie alla riscossa", nella giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Oltre duecento persone hanno preso parte alla manifestazione in programma questa sera a Cagliari, tutti seduti e distanziati. Un piccolo palco è stato allestito sotto le mura, da lì in tanti sono intervenuti per condannare la violenza.

"La pandemia ha purtroppo fatto emergere quanto sia fragile la nostra società, piena di solitudine e contraddizioni - si legge nel manifesto degli organizzatori - E ancora una volta a venir marginalizzate e ignorate dalla politica sono state tutte quelle soggettività oppresse e che hanno dovuto pagare il prezzo più alto".

L'obiettivo è sostenere convintamente il ddl Zan. "Anche noi abbiamo deciso di aderire alla mobilitazione italiana, che va avanti da mesi nel pieno rispetto delle misure anti-Covid, per dire che è arrivato il momento di ascoltare la voce delle donne, della comunità LGBTQIA+, del mondo trans-femminista e delle persone con disabilità. Anche noi - denunciano gli attivisti - siamo stanchi di subire una narrazione violenta condotta da chi vuole avere la libertà di odiarci, di discriminarci, di picchiarci, di ucciderci e di rendere invisibili i nostri corpi e le nostre vite. Lo diciamo chiaramente: la violenza non è un'opinione".