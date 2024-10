“La nostra comunità è stata svegliata questa mattina da una terribile notizia. Siamo tutti attoniti e profondamente scossi da questa tragedia che ha spezzato irrimediabilmente la serenità di tutti noi. Ciò che è accaduto è insopportabile e inaccettabile. Una giovane vita spezzata e una madre che combatte per la vita”. Lo scrive su Fb il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas. “Ci stringiamo, insieme a tutta la nostra comunità, alla famiglia in questo momento di dolore incolmabile. Siamo fiduciosi nelle indagini della magistratura e nel lavoro delle forze dell’ordine e attendiamo gli sviluppi”.

Mirko Farci è stato accoltellato all’alba di questa mattina nella casa di via Monsignor Virgilio perché ha cercato di proteggere la madre dall'ex compagno. Aveva solamente 20 anni. Il presunto omicida, un pakistano di 29 anni, è in fuga ed è ricercato in tutta l’Ogliastra. La mamma, invece, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Lanusei.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia e la Guardia di finanza, coordinati dalla Pm di Lanusei Giovanna Morra. L'uomo era stato arrestato per maltrattamenti ed era stato destinatario di una misura di divieto di avvicinamento alla donna.