E' successo stamattina a Quartu Sant'Elena. Attorno alle 8 il 74enne Gilberto Nurra, avvocato, ha chiamato il 113 dicendo che avrebbe ucciso la moglie Franca Mastinu, 66 anni.

I loro corpi sono stati trovati nell'appartamento in cui vivevano, in Via Irlanda. L'uomo ha ucciso la moglie sparandole con una pistola calibro 7,65 legalmente detenuta che ha poi rivolto contro di sé.

Sul luogo del delitto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Quartu e della volante di Cagliari che hanno trovato i corpi dei due coniugi e quelli della Scientifica per effettuare i rilievi.