Tutti assolti in Corte di Assise a Cagliari per l'omicidio dell'imprenditrice Rosanna Fiori, titolare della 'Barbagia Flores', uccisa il 3 ottobre 2001 davanti alla foresteria delle serre dell'azienda florovivaistica di Villanova Strisaili, e per altri omicidi in Ogliastra.

Per gli imputati il pm aveva chiesto 5 ergastoli e due condanne a 10 e 16 anni. Gran parte degli accusati sono stati assolti "perché il fatto non sussiste". "È la fine di un incubo" ha detto in lacrime una degli imputati, Daniela Depau, che ha fatto undici mesi in custodia cautelare.