Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, nel corso dell’apertura dei lavori del Consiglio Comunale, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Romina Meloni.

“Una brutta giornata per la nostra comunità, profondamente turbata dall’ennesimo episodio di femminicidio avvenuto nel nostro paese. Come amministratori oggi ci sentiamo ancora più in dovere di dire il nostro no deciso ad ogni forma di violenza e in particolare alla violenza di genere. Ringrazio il Consiglio Comunale tutto che ha scelto di non trattare i punti previsti all’ordine del giorno per dedicarsi alla riflessione davanti ad una così grande tragedia".

I gruppi consiliari di maggioranza e opposizione elaboreranno un comunicato congiunto per dire, a nome della città, no alla violenza di genere. Il documento verrà letto alla ripresa dei lavori della seduta, prevista per le 19:30, dopodiché è previsto un momento di condivisione e riflessione con i cittadini all’esterno del Palazzo Civico.

Il sindaco Andrea Soddu ha annunciato che verrà proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali della 49 enne di Ozieri e ha altresì annunciato la presenza dell’amministrazione comunale alla manifestazione che si terrà in città venerdì 5 aprile: “Ci saremo tutti per ricordare Romina e per stringerci intorno alla sua famiglia e a quella del suo compagno Gabriele”.

