Fulvio Baule, il 40enne di Ploaghe che sabato sera a Porto Torres ha ucciso a colpi d'accetta il suocero, Basilio Saladdino, poliziotto 75enne in pensione, e ridotto in fin di vita la suocera e la moglie, resta in carcere a Bancali in attesa che il gip del Tribunale di Sassari fissi l'udienza di convalida dell'arresto.

L'appuntamento dovrebbe tenersi entro questa settimana alla presenza del giudice, della pm Enrica Angioni e dall'avvocato difensore Nicola Lucchi. L'omicida, dopo essersi costituito ai carabinieri, ha confessato tutto confermando i fatti già appurati dai militari sentendo i numerosi testimoni che hanno assistito al delitto.

Nel frattempo, le condizioni delle due donne restano critiche. Ilaria Saladdino, 39 anni, moglie di Baule, e la madre di questa, Caterina Mancusa (70), sono ricoverate da sabato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove sono arrivate in condizioni disperate.

I medici sassaresi le tengono in coma farmacologico per 72 ore per poi vedere gli sviluppi. Entrambe hanno profonde ferite alla testa inferte dai colpi d'ascia vibrati da Baule nel cortile condominiale del palazzo di via Principessa Giovanna, dove abitano i suoceri dell'assassino e dove, dopo la separazione dal marito, si era trasferita Ilaria Saladdino con i due figli gemelli di un anno.