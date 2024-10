Oggi a Cagliari in Corte d'Assise è stata chiamata a deporre, dalla pm Rossana Allieri, Elisa Trudu, ex fidanzata di Andrea Pinna, il 35enne di Perdaxius accusato dell'omicidio del compaesano Fabio Serventi, 24 anni, scomparso nel nulla il 21 marzo dello scorso anno.

"Mi disse che l'aveva accoltellato e che l'aveva gettato nella diga di Bau Pressiu. Ma non gli credevo, mi sembrava una bugia. Gli ho detto che se fosse stato vero avrei chiamato io stessa i carabinieri e che doveva costituirsi", ha raccontato l'ex compagna dell'imputato.

L'uomo le avrebbe raccontato quanto accaduto pochi giorni dopo il delitto. "Mi disse che l'aveva ucciso per soldi - ha svelato in aula - ma secondo me era un discorso talmente fuori dal normale che non gli avevo creduto".

Per tutto il tempo Andrea Pinna - difeso dall'avvocata Teresa Camoglio - è rimasto in silenzio. La testimone ha risposto anche alle domande del controesame degli avvocati di parte civile, Fabrizio Rubiu e Michela Pusceddu (in sostituzione di Patrizio Rovelli).

Stando all'accusa, l'assassinio sarebbe stato compiuto per un debito legato alla droga. Il corpo di Serventi non è mai stato ritrovato, nonostante le tante ricerche effettuate dai carabinieri.

Gli investigatori sono giunti al 35enne seguendo la scia di alcuni passaggi di mano dello scooter della vittima, ma su di lui pendono anche le intercettazioni captate, comprese quelle in cui parlava con la fidanzata. Prossima udienza il 20 dicembre.