“Noragugume non deve ripiombare nel terrore, non permetteremo che una comunità che ha fatto tanti sforzi per liberarsi da un passato doloroso si senta sola. Siamo vicini a tutti i cittadini e alla sindaca Rita Zaru e faremo di tutto per esprimere concretamente il sostegno della Regione”.

Così il gruppo Psd’Az in Consiglio regionale - il capogruppo Franco Mula con Elena Fancello, Domenico Gallus, Gianfranco Mariano Lancioni, Piero Maieli, Alfonso Marras, Giovanni Satta, Stefano Schirru e Fabio Usai - manifesta la propria vicinanza alla comunità di Noragugume, scossa da un omicidio che riporta al ricordo dei tempi bui della faida.

“Riteniamo che in momenti come questo la presenza delle istituzioni sia fondamentale - dicono i consiglieri del gruppo Psd’Az - e che la politica debba chiedersi se fino a oggi ha pienamente svolto il proprio ruolo di supporto e guida, o se viceversa sia necessario fare una riflessione per individuare le mancanze e colmarle.

“Visiteremo Noragugume e il suo territorio - aggiungono i consiglieri - per decidere insieme quali sono le azioni che la maggioranza di governo regionale può portare avanti per sostenere la comunità nella sua voglia di cambiamento e di emancipazione da un fardello non più sopportabile, verso la costruzione di un nuovo futuro”.