E' arrivata dalla Corte di Cassazione la conferma di condanna all'ergastolo per Alberto Cubeddu, il 25enne ozierese ritenuto responsabile del duplice omicidio di Stefano Masala e Gianluca Monni, assassinati rispettivamente il 7 e l'8 maggio 2015, a Nule e Orune. Dopo quasi cinque ore di camera di consiglio i giudici della Corte Suprema hanno respinto quest'oggi il ricorso presentato dagli avvocati difensori dell'imputato, Mattia Doneddu e Patrizio Rovelli.

Convalidata dunque la sentenza emessa il 3 luglio 2020 dalla Corte d'Appello di Sassari, che, non credendo alla reiterata dichiarazione di innocenza, aveva confermato il carcere a vita precedentemente inflitto in primo grado dal Tribunale di Nuoro. Sciolto definitivamente ogni dubbio sulla colpevolezza del 25enne, responsabile per la giustizia dei due omicidi con la complicità del cugino, Enrico Paolo Pinna, già condannato in via definitiva a 20 anni di carcere e all'epoca dei fatti minorenne.

Secondo l'accusa i due cugini, la mattina dell'8 maggio 2015, ammazzarono con tre colpi di fucile Gianluca Monni, mentre aspettava alla fermata del bus di Orune il mezzo per andare a scuola, a Nuoro. Gli stessi la sera prima uccisero Stefano Masala: lo fecero sparire (il corpo non è mai stato ritrovato) e utilizzarono la sua Opel Corsa per compiere l'omicidio di Monni e far ricadere sul proprietario dell'auto i sospetti.

Il duplice delitto venne compiuto per vendicare un episodio in cui la vittima fu Pinna, quando in seguito a una lite scoppiata nel dicembre del 2014 a Orune, durante la festa di Cortes Apertas, venne offeso e brutalmente pestato.