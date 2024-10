Dopo ormai due settimane proseguono le indagini sull'omicidio di Gianluca Monni e la scomparsa di Stefano Masala.

Un testimone avrebbe raccontato di aver visto il giovane di Nule a Pattada la sera di venerdì 8 maggio, la mattina di quello stesso giorno si era consumato l'omicidio di Monni a Orune. Una testimonianza che gli inquirenti e la famiglia dello scomparso hanno accolto con estrema cautela, difficile valutarne l'attendibilità anche in relazione al fatto che il testimone parla di un avvistamento in tarda serata, al buio dunque, in una zona di Pattada non distante, e questo è un elemento da non sottovalutare, dal luogo dove poche ore dopo l'auto del giovane è stata data alle fiamme.

Certo è che quando cacciatori di Sardegna e unità cinofile hanno perlustrato le campagne di Pattada e il lago Lerno per cercare tracce di Stefano, il tratto di strada nel quale sarebbe stato avvistato è stato chiuso al traffico e battuto palmo a palmo per quasi un'ora.

Nel frattempo, mentre gli alibi dei sospettati vacillano, gli inquirenti analizzano i tabulati telefonici e le celle agganciate per cercare di ricostruire un quadro il più completo possibile su spostamenti e comunicazioni di quei giorni tra il cellulare di Stefano Masala e quelli dei giovanissimi nulesi sospettati dell'omicidio Monni. Un quadro difficile da ricostruire che pare però si faccia ogni giorno più chiaro.

Massimo riserbo da parte degli investigatori che lavorano a ritmi serrati nella speranza di restituire Stefano ai suoi genitori e la verità ai genitori di Gianluca.