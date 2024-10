Sono stati ritrovati, in agro di Dolianova, i corpi dei due fratelli. Con il ritrovamento delle salme è stato confermato anche che Davide e Massimiliano Mirabello sono stati assassinati, come avevano ipotizzato fin dall’inizio gli inquirenti del Nucleo investigativo del comando Provinciale carabinieri di Cagliari. In queste ore sono in corso le attività di sopralluogo da parte dei militari con ausilio del Ris, il cui contributo tecnico è stato fondamentale nella complicata ricostruzione investigativa.

Dei due fratelli si erano perse le tracce domenica 9 febbraio. Le forze dell’ordine sostengono che i due siano stati uccisi lo stesso giorno della scomparsa e i loro corpi occultati. Dopo brevi indagini gli inquirenti hanno arrestato Joselito e Michael Marras, 52 e 27 anni, padre e figlio di Dolianova, in carcere da quasi due settimane. Ma il pm Gaetano Porcu ha chiamato in causa Stefano Mura, 42 anni, anche lui di Dolianova, dov’è conosciuto come Micheletto: l’accusa per lui è di favoreggiamento personale.