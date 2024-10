La Procura generale della sezione staccata della Corte d'appello di Sassari ha chiesto la conferma dell'ergastolo per Alberto Cubeddu, il giovane di Ozieri già condannato alla medesima pena in primo grado dalla Corte d'Assise di Nuoro per il duplice omicidio di Gianluca Monni di Orune e Stefano Masala di Nule. Monni aveva 18 anni quando l'8 maggio del 2015 era stato ucciso alla fermata dell'autobus che aspettava per andare a scuola. Masala, 28 anni, era scomparso il giorno prima e il suo cadavere non è mai stato ritrovato.

Per i due omicidi è già stato condannato in via definitiva a 20 anni di carcere anche Paolo Enrico Pinna, cugino di Cubeddu e all'epoca dei fatti era minorenne. All'udienza, presieduta dalla giudice Plinia Azzena, il procuratore Paolo De Falco ha tenuto 4 ore di requisitoria chiedendo la conferma dell'ergastolo per Cubeddu. Nelle prossime udienze parleranno gli avvocati di parte civile e quelli della difesa, mentre la sentenza è attesa per il 29 giugno.