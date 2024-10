Il presidente di Penelope Sardegna, Gianfranco Piscitelli, ha annunciato la presenza di diversi membri dell’associazione domani a Nuoro, in occasione del processo ad Alberto Cubeddu, il 23enne di Ozieri accusato degli omicidi di Stefano Masala e Gianluca Monni. L’Associazione Penelope si occupa di sostegno e assistenza a parenti ed amici di persone scomparse.

“Domattina alle 8 sarò davanti al Tribunale di Nuoro in occasione dell'udienza per gli omicidi di Orune e Nule – ha scritto Piscitelli sul suo profilo Facebook – e con me ha garantito la sua presenza la Consigliera di Penelope Sardegna Giordana Colli. Ci sarà sulla scalinata di ingresso una presenza silenziosa con la foto di Stefano Masala in mano per solidarietà alla famiglia Masala e per chiedere Verità e Giustizia per Stefano. Io, come Presidente di Penelope Sardegna, sarò presente e Voi? Se vi è possibile intervenite! Chi dimentica cancella... noi non dimentichiamo!!!”.