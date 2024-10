In Sardegna

La Procura di Nuoro ha chiesto che si proceda per il rinvio a giudizio di Alberto Cubeddu, 21enne di Ozieri, per l'omicidio di Gianluca Monni, il 18enne ucciso a Orune l'8 maggio 2015, e per il sequestro di persona, l'omicidio e la distruzione del cadavere di Stefano Masala, il 28enne scomparso da Nule il 7 maggio 2015.