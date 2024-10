Tutti giovanissimi, tre maggiorenni e due minori (una giovane 17enne di Abbasanta e un minore, anch’egli 17enne di Ghilarza), sono indagati dalla Procura della Repubblica di Oristano a vario titolo per omicidio e occultamento di cadavere.

Il procuratore Ezio Domenico Basso ha illustrato quello che per gli inquirenti è stato un orrendo film dai risvolti oscuri e sconcertanti: Manuel doveva recuperare somme di denaro per della marijuana ceduta e non pagata, per questo forse la sera stessa dell’11 settembre scorso (giorno da cui si sono perse le sue tracce) è stato ucciso fuori paese, ad Abbasanta, nella zona del lago Omodeo. Cristian Fodde e Matteo Satta, 20enni, di Ghilarza, Riccardo Sanna, anche lui stessa età, sempre di Ghilarza sono stati fermati dai Carabinieri dopo le varie intercettazioni telefoniche avviate per far luce sulla vicenda, su cui hanno indagati i militari coordinati dal Comandante provinciale di Oristano Domenico Cristaldi, dal comandante del reparto operativo David Egidi e dal responsabile del nucleo informativo, Mariano Lai.

Il cadavere del giovane ucciso non è stato ancora recuperato, tant’è che gli stessi Carabinieri, del reparto “Cacciatori di Sardegna” stanno setacciando palmo a palmo l’intera zona.

I tre maggiorenni sono tuttora rinchiusi nella Casa circondariale di Massama, i due minori a Quartucciu: i decreti di fermo giudiziario sono stati firmati in base alle registrazioni fatte dai Carabinieri da cui sono emersi dettagli chiari e con numerosi indizi che confermano la morte dello scomparso. Una storia drammatica, dove a perdere la vita è un giovanissimo 18ene, forse addirittura seviziato, per evitare di pagare poche centinaia di euro di stupefacente ceduto tempo prima.