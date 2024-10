Fissato davanti al G.U.P. del Tribunale per i Minorenni di Cagliari per il prossimo 17 maggio 2019 l’udienza per i due minorenni G.C., difesa dall’avvocato Giancarlo Frongia, e N.C.F., difeso dall’avvocato Gianfranco Siuni, in cui si valuteranno le richieste dei difensori di rito abbreviato condizionato, “alla trascrizione delle intercettazioni” per G.C. e “alla perizia per incapacità dovuta all’immaturità” per N.C.F.

Entrambi sono imputati, in concorso con i maggiorenni Fodde Christian, Satta Matteo e Carta Riccardo del reato di omicidio aggravato, del reato di occultamento di cadavere e, in concorso con Fodde Christian, Carta Riccardo e Caboni Nicola del reato di distruzione e soppressione di cadavere.

Il processo seguirà il rito minorile e si terrà a porte chiuse. Le parti offese con i loro legali potranno solo assistervi ma non potranno costituirsi parte civile.

“Purtroppo – ha detto l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli, difensore della parte offesa, familiari paterni di Manuel - il rito minorile non permette alla parte offesa di parlare nel corso del dibattimento per far si che i rei vengano condannati ad una giusta pena. Io personalmente mi sento così menomato nell’innegabile diritto di poter sostenere una valida tesi accusatoria per dar Giustizia e Verità al povero Manuel e, sinceramente, avrei tanto da dire. Soffro sin da ora di un senso di “claustrofobia” nel sapere che dovrò assistere impotente alle tesi delle difese che cercheranno in tutti i modi di sminuire le responsabilità evidenti e gravi dei loro assistiti e che invocheranno mille attenuanti che, non esistono! Mi dispiace anche che la legge che esclude la possibilità del rito abbreviato per simili gravi reati, passata da pochi giorni, non potrà essere applicata ai responsabili di tale atrocità”.

“L’omicidio di Manuel Careddu – ha continuato Piscitelli - ha degli aspetti di tale gravità da trovare poche similitudini con i più efferati fatti di cronaca, ma di essere ancor più inimmaginabili per la premeditazione e modalità di realizzazione. Comunque, non lascerò nulla di intentato per far fede al mio mandato e far si che la Giustizia utilizzi la sua spada inesorabile per infliggere pene severe ai colpevoli”.