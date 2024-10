Colpo di scena nelle indagini sull'omicidio avvenuto ieri pomeriggio nel quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari.

Pare che il 24enne Martin Aru non fosse andato in Via Pertusola per uccidere Alessandro Picci, 47 anni, centrato da un colpo di pistola alla bocca mentre si trovava nel cortile antistante il condominio dove risiedeva.

Non era stato Picci, infatti, ad affrontato Aru nella violenta discussione su Facebook ritenuta essere la causa della furia omicida di quest'ultimo.

Il giovane si sarebbe recato in Via Pertusola in un primo momento da solo, avendo la peggio in una lite con il suo avversario ed il fratello. Aru avrebbe deciso così di tornare sul posto accompagnato dal padre armato di frusta (arrestato stamane per concorso in omicidio) e con in mano una pistola detenuta illegalmente. Una volta lì, l'assassino avrebbe incontrato i suoi rivali e il Picci sarebbe intervenuto per fare da paciere. Aru non ha esitato ad aprire il fuoco centrandolo in pieno volto e uccidendolo prima di darsi alla fuga.

(Alessandro Picci)